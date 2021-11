Pour la troisième fois de sa jeune carrière, Ousmane Dembélé revient d’une blessure sérieuse. Et cette fois, Lionel Messi n’est plus là…

Après cinq mois d’absence, le Français a fait son retour sur la pelouse du Dynamo Kiev, mardi soir en Ligue des champions. Une entrée décisive, puisque par ses accélérations, Ousmane Dembélé a permis au Barça de l’emporter en terre ukrainienne, sur un but d’Ansu Fati, au terme d’un match qui semblait mal embarqué. C’est la troisième « résurrection » de Dembélé. Il a en effet connu trois blessures graves depuis sa signature en Catalogne, en 2017.

Lors de sa première saison, une rupture du tendon du biceps fémoral de la jambe gauche lors d’un match Getafe-Barça, le 16 septembre 2017, met l’ailier français sur la touche jusqu’au 4 janvier de l’année suivante. Quelques semaines plus tard, Dembélé se blesse à nouveau, cette fois pour un mois seulement. En novembre 2019, lors d’un match de Ligue des champions contre Dortmund, le Français est victime d’une déchirure musculaire à la cuisse droite. Il est absent jusqu’à l’issue de la saison 2019-2020. Enfin, le 19 juin dernier, lors du match de l’Euro entre la France et la Hongrie, il est victime d’une luxation du tendon du biceps au genou droit. Sa troisième blessure grave en quatre saisons !

De retour en même temps que Xavi

La saison dernière, Ousmane Dembélé était le meilleur joueur du FC Barcelone. Virevoltant, il a sauvé plus d’une fois le club catalan dans une saison galère, menant même le club à une chance de titre dans les dernière journées… finalement sabordée par quelques mauvais matches. Alors que tous les yeux étaient alors braqués sur Lionel Messi et sa fin de contrat, les prestations du Français sont passées au second plan. Mais sans Dembélé, le Barça n’est plus que l’ombre de lui-même, comme en témoigne le début de saison catastrophique.

Ce troisième retour d’Ousmane Dembélé pourrait donc signifier la renaissance du Barça. D’autant qu’il s’accompagne d’un autre retour majeur : Xavi est sur le point de reprendre les rênes de l’équipe dont a été dépossédés Ronald Koeman !