Face aux médias, le coach de l’OL ne s’est pas montré tendre avec sa recrue Xherdan Shaqiri.

De passage en conférence de presse ce mercredi, alors que l’Olympique Lyonnais reçoit le Sparta Prague demain soir (18h45) en Europa Ligue, Peter Bosz a donné son avis sur le début de saison de Xherdan Shaqiri, très critiqué depuis son arrivée en Ligue 1.

« Il est clair que je pense qu’il peut faire mieux. Mais il n’a pas fait la préparation avec nous. Et puis c’est un joueur intelligent, qui a une technique extraordinaire, surtout dans les petits espaces. Si on joue plus haut, on va jouer dans ces petits espaces, et je suis sûr qu’il s’exprimera mieux. »