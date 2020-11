Quique Setién, qui a quitté le FC Barcelone cet été, ne digère pas vraiment la façon dont il a été remercié. L’ancien entraîneur a balancé quelques révélations sur Lionel Messi…

« L’exigence colossale qui existe aujourd’hui dans le foot l’a influencé, lui comme beaucoup d’autres qui ont besoin de gagner en permanence. Il y a des joueurs qui ne sont pas faciles à gérer. Parmi eux, il y a Leo, c’est vrai. Il faut aussi prendre en compte que c’est le meilleur joueur de tous les temps. Qui suis-je pour le remplacer en cours de match ! S’il a été accepté comme il est là-bas pendant tant d’années et il n’a jamais été remplacé… » a expliqué l’ancien entraîneur du Barça lors d’une interview accordée à El Pais.

Puis Quique Setién a continué ses révélations en disant : « Il y a une autre facette qui n’est pas celle du joueur et qui est plus compliquée à gérer. Il est très réservé, mais il te fait comprendre ce qu’il veut. Il ne parle pas beaucoup. Mais oui, regarder, ça il regarde…(…) J’ai eu des expériences suffisantes pour comprendre et évaluer comment sont ce garçon et les autres. »