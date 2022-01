Va-t-on vivre la fin de la saga Ousmane Dembélé ? Celui qui ne fait plus du tout les affaires du FC Barcelone et qui devrait quitter rapidement la Catalogne, aurait trouvé un accord avec le PSG. Du moins, c’est ce qu’assure Foot Mercato. Selon le média français, un accord verbal aurait été trouvé entre le PSG et le joueur, pour le transfert du Français, sous contrat avec le Barça jusqu’en juin 2022.

Reste à voir si le FC Barcelone actera le départ de Dembélé. Difficile tout de même a envisager à « seulement » un jour de la fin du mercato d’hiver…