Il y croyait… On y croyait… Mais non. Benzema, malgré une excellente saison 2021, n’a pas remporté le Ballon d’Or, et a même terminé 4e. Un échec qu’il ne digère pas, ou mal.

« Quatrième, troisième ou deuxième, c’est pareil que trentième. L’essentiel, c’est de le gagner. On m’a dit que je n’avais pas remporté assez de trophées, mais je ne pouvais pas faire plus. Ça reste un objectif et chaque saison j’essaierai de faire mieux que ce que j’ai fait la saison dernière. », a déclaré le buteur de l’équipe de France dans une interview accordée à Téléfoot.

