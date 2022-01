Furax envers l’attitude d’Ousmane Dembélé, Hristo Stoitchkov a recadré l’ancien Rennais à la télévision espagnole.

Ancienne légende du FC Barcelone, Hristo Stoitchkov n’est pas du genre à garder sa langue dans la poche. Cette semaine, dans une chronique sur la chaîne espagnole TUDN, le Bulgare a allumé Ousmane Dembélé. Écarté du groupe Barcelonais hier soir à Bilbao, le Français devrait quitter le club catalan cet hiver.

« Si tu ne veux pas être au Barça, au moins ne salis pas l’écusson. Casse-toi et dis merci pour avoir passé quatre ans et demi à faire croire aux gens que tu sais jouer au football. Si tu n’aimes pas le Barça, merci beaucoup et au revoir. Je me suis impliqué en tant qu’étranger pour savoir ce qu’était Barcelone à l’époque de Kubala, Carrasco, Lineker, Bakero, Salinas… Je connaissais l’histoire, et toi, tu n’as jamais compris ce qu’était le Barça. M. Laporta, ouvrez la porte et laissez-le partir. Ces personnes qui ne ressentent pas les couleurs devraient partir. J’ai transpiré pour ce maillot et je sais ce qu’est le Barça »

Il a également tenu à féliciter la décision de Xavi, de l’avoir privé du dernier match de Coupe du Roi. « Je vous applaudis en tant qu’entraîneur pour ne pas l’avoir pris, car ce vestiaire mérite le respect. Avec 121 ans d’histoire, notre club et notre écusson méritent le respect. »