Fantastique hier soir en Liga, Ousmane Dembélé a déjà regagné la confiance de Joan Laporta.

Après avoir montré la sortie à Ousmane Dembélé cet hiver, alors que ce dernier refusait de prolonger son contrat avec le Barça, le président Joan Laporta semble avoir changé d’avis au sujet de l’attaquant Français. Lors d’une conférence ce lundi au Salon mondial du mobile (MWC) à Barcelone, le patron des Blaugrana a adressé un message à l’ancien Rennais. « (Ousmane) Dembélé connaît notre offre et sait qu’on a toujours voulu qu’il reste. On espère qu’il va y réfléchir à nouveau à la fin de la saison ».

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2022, Ousmane Dembélé est convoité par quelques cadors européens dont Chelsea et Manchester United. Mais selon la presse catalane, sa priorité reste de prolonger au Barça. De quoi redonner le sourire à Xavi, qui n’a pas manqué d’éloges hier soir après la démonstration d’Ousmane Dembélé (1 but et 2 passes décisives) face à l’Athletic Bilbao (4-0). « Dans le football, on ne peut jamais rien écarter. Regardez : il ne pouvait pas jouer, et maintenant il joue, et il joue bien. Mais sa prolongation de contrat ne dépend pas de moi, c’est une question pour le club ou pour le joueur », avait confié l’entraîneur du Barça en zone mixte.