Frustré par la défaite du week-end en NBA, LeBron James a reconnu son « mauvais match » face aux médias.

De passage en conférence de presse cette nuit, LeBron James est revenu sur la lourde défaite des Los Angeles Lakers face aux New Orleans Pelicans (123-95). Forcément déçu, le King a surtout été très critique envers sa prestation personnelle.

« C’est à nous de trouver la solution. Vous ne savez pas ce qui peut se passer dans les prochaines semaines. Mais ce soir, à partir de la sixième minute du deuxième quart-temps et tout au long du troisième, nous n’avons eu aucune réponse… J’ai mal joué ce soir. J’ai fait des turnovers horribles. Environ quatre d’entre eux étaient affreux. Les trois autres étaient juste de mauvaises connexions, mais j’aurais pu être bien meilleur, c’est sûr. Tout commencera par une victoire pour rebondir. Il faudra apprendre de cette victoire, apprendre de ce qui a été bien ou mal fait. Retrouver le succès commence toujours par intégrer des changements dans le jeu. Les deux dernières défaites, nous étions là et nous n’avons pas pu finir le match, et ce soir nous avons fait face à une équipe qui joue bien ces derniers temps. Cette saison est définitivement différente. Pour l’instant, il s’agit de savoir comment nous pouvons nous améliorer. Nous serons meilleurs mardi (contre les Mavericks). Dallas joue très bien aussi. Nous entamons une période difficile avec Dallas, les Clippers jeudi, puis Golden State, samedi. Nous avons encore dix matches à l’extérieur en mars. Ce ne sera pas facile pour nous. »