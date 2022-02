Poussé à la porte du Barça, Ousmane Dembélé aurait déjà une touche avec un cador de Premier League.

Écarté du groupe catalan lors des derniers matchs de Coupe et de championnat, Ousmane Dembélé ne devrait plus jouer sous les couleurs du FC Barcelone. En fin de contrat cet été, le Français va quitter le club gratuitement en de saison pour le plus grand malheur de son directeur du football, Mateu Alemany : « Il ne veut pas faire partie de notre projet ».

En Angleterre, le grand favori pour le recrutement du Français s’appelle Chelsea. À la peine depuis quelques semaines, les Blues auraient déjà un accord avec le joueur et son agent à en croire les informations de Sky Sports. Dans les rangs du champion d’Europe, Ousmane Dembélé retrouverait au passage son ancien coach à Dortmund, Thomas Tuchel. Une piste qui n’a pas l’air de déplaire à l’Allemand : « C’est un très bon joueur quand il est à son meilleur niveau. J’ai été très chanceux de l’avoir entraîné quand j’étais à Dortmund. Ça n’a duré qu’un an. Ça aurait pu être plus long mais je suis parti et lui aussi. Depuis, on n’est pas en contact proche. Je ne connait pas sa situation dans le détail. Mais je sais ce que je ressens quand on parle de mes joueurs alors mieux vaut ne pas en parler », a confié Tuchel en conférence de presse.

Nouveau riche dans le monde du football, Newcastle aurait également des vues sur l’attaquant du FC Barcelone. Reste à savoir quelle sera la décision finale de l’ancien Rennais.

[#LaLiga🇪🇸] 🔴 OFFICIEL !



