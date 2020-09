Recruté durant l’été auprès de la Juventus Turin dans le cadre d’un échange avec Arthur Melo, le Bosnien arrive au FC Barcelone.

Miralem Pjanic sera présenté à la presse, mardi. Nul doute que les journalistes espagnols auront de nombreuses questions à lui poser ! Au moment où il a signé, le Barça était encore en lice pour le titre en Liga et en Ligue des champions. Il arrive après la claque face au Bayern Munich, le changement d’entraîneur et le vrai-faux départ de Lionel Messi !

Y a-t-il une place pour lui ?

Ronald Koeman, qui ne l’a pas choisi, fera-t-il jouer Pjanic ? Rien n’est moins sûr. L’équipe semble déjà construite avec Dembélé et Griezmann aux côtés de Messi en attaque, et Coutinho intégré dans la rotation offensive. Certes, Pjanic peut évoluer plus bas sur le terrain. Mais là aussi, il y a du monde sur la feuille de match avec De Jong et Busquets, notamment. Bienvenue, Miralem !