Libre de tout contrat à la fin du mois de juin, Lionel Messi aurait reçu une première offre de prolongation de contrat de la part du FC Barcelone.

Le FC Barcelone a déjà soumis une offre de renouvellement à Lionel Messi et attend une réponse de l’attaquant argentin, selon TV3. Le capitaine du Barça est actuellement en Argentine pour disputer quelques matches de qualification pour la Coupe du monde, puis la Copa America, mais une réponse est attendue avant la fin du tournoi. Une rencontre entre le président Joan Laporta et Jorge Messi a eu lieu la semaine dernière, comme l’a révélé Moises Llorens, journaliste chez ESPN. Les deux hommes ont été satisfaits de la réunion et seraient même parvenu à un accord concernant l’avenir du sextuple Ballon d’Or.

L’idée initiale était d’attendre les résultats de l’audit que Joan Laporta et son conseil ont commandé pour connaître la réalité économique du club mais, comme il n’y aura pas de résultats avant le 20 juin, le Barça n’a pas voulu attendre plus longtemps pour tenter de faire avancer l’une des priorités du nouveau conseil. De son côté, Lionel Messi attendrait plus de détails sur le projet sportif du club avant de prendre sa décision. Dans cette optique, Joan Laporta a donné une conférence de presse vendredi, la première depuis qu’il a été nommé président, pour évoquer la situation du club avec le renouvellement de l’Argentin comme fil rouge.

L’offre présentée cette semaine à Messi suit les termes déjà avancés par TV3 il ya un mois : à savoir un long contrat qui couvrirait une première étape de deux ans en tant que joueur du Barça ; une deuxième, comme ambassadeur des Blaugrana aux États-Unis tout en évoluant en MLS, et une troisième, de cinq ans, à nouveau dans la capitale catalane, comme membre du conseil de football de Barcelone.