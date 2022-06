Petit prodige du FC Barcelone, Gavi impressionne son monde depuis plusieurs mois à tel point que le club de Liverpool s’est renseigné concernant son avenir. Malgré tout, les Reds semblent plutôt en mauvaise posture dans cette affaire.

Si l’on en croit les indications de ‘Sport’, le club de Premier League a abandonné l’idée de faire venir le jeune prodige espagnol pour la saison prochaine. Intéressés par Gavi, les Reds étaient pourtant décider à mettre le paquet pour le joueur de 17 ans et offrir près de 50 millions d’euros pour le milieu barcelonais, dont le contrat en Catalogne expire en juin 2023.

Malgré tout, le club de la Mersey lâche l’affaire et on se dirige plus que jamais vers une prolongation de contrat pour Gavi avec le FC Barcelone. Le club catalan devrait rapidement acter cette prolongation de contrat et les Reds devraient se rabattre sur le milieu de terrain anglais de Leeds United Kalvin Philips. Cette saison Gavi a disputé 46 matches avec les Blaugranas, inscrit deux buts et délivré six passes décisives et il devrait bien échapper au vice-champion d’Europe.