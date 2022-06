Capitaine de la sélection algérienne, Riyad Mahrez n’est pas avec les Fennecs. Actuellement en rassemblement pour le compte des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023, Djamel Belmadi se passe des services de la star de Manchester City.

Une absence que certains fans ne comprennent pas, allant jusqu’à critiquer l’ailier de Manchester City et l’accusant de manque d’implication. Attaquant de la sélection, Islam Slimani ne voit pas les choses de la même manière et a défendu son coéquipier. « Il faut respecter Riyad Mahrez. C’est un grand joueur qui joue dans un grand club. Il a toujours été au service de l’équipe nationale. Aujourd’hui Il est blessé. Il n’a jamais laissé tomber l’équipe nationale. Il s’est tout le temps donné à fond. Même lorsque cela ne marchait pas bien pour lui, il venait en Afrique avec nous et ne trichait jamais« , a-t-il indiqué. Même si Mahrez est absent, les Fennecs ont battu l’Ouganda 2-0 samedi soir à l’occasion de la première journée des éliminatoires pour la CAN 2023.

Africa Top Sports