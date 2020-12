Le FC Barcelone réalise un début de saison très difficile en Liga. L’attaquant du club catalan, Lionel Messi a expliqué les raisons des galères du club depuis le mois d’août.

« Nous allons essayer de tout gagner, comme nous l’avons toujours fait dans ce club, a indiqué Lionel Messi dans une interview accordée à Marca. Nous grandissons petit à petit. Il est vrai qu’il nous a fallu un peu de temps pour nous lancer cette saison en championnat. Nous n’aurions pas dû perdre autant de points. Je pense que nous méritions plus sur le terrain d’Alavés (1-1) ou sur la pelouse de Getafe (0-1). Et aussi contre le Real Madrid (1-3), au Camp Nou. Lors de ces trois matches, nous nous sommes créés de nombreuses occasions de but. Si nous les avions converties, la situation ne serait pas la même aujourd’hui. »

Avant de poursuivre : « Le plus important maintenant est d’obtenir de bons résultats avec quelques victoires d’affilée pour nous permettre d’atteindre le sommet. La saison est longue,et avec la pandémie, tous les matchs sont très difficiles. La vérité est que le football a beaucoup changé et que c’est difficile pour tout le monde, mais peu à peu nous allons nous y habituer. »