L’histoire entre la LFP et le principal diffuseur du championnat pourrait prendre officiellement fin ce mardi…sauf si un retournement de situation arrive à la dernière minute.

Ce mardi le tribunal de commerce de Nanterre va rendre son verdict sur la conciliation entre la Ligue de football professionnel et le principal diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2, Mediapro. La justice peut homologuer l’accord entre les deux parties, ce qui ouvre la porte à une arrivée rapide de Canal+ pour reprendre les droits de la Ligue. Mais il ne s’agit pas du tout d’une formalité.

Le tribunal pourrait aussi ne pas homologuer cet accord et c’est une situation catastrophique qui attend le football français. Dans ce cas, la LFP attaquera en justice son diffuseur qui, dans le même temps, se mettra très probablement en dépôt de bilan, indique L’Equipe. Pour rappel, Mediapro n’a pas honoré les échéances d’octobre (172,3 M€) et décembre (152,5 M€) des droits TV du championnat. La LFP et le groupe sino-espagnol avaient trouvé un accord la semaine dernière avec un versement de 100 millions d’euros en échange de quoi aucune poursuite judiciaire ne sera lancée contre le futur ex-diffuseur.