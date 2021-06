Actuellement en Equipe de France pour disputer l’Euro 2020, Antoine Griezmann évoque son avenir, lui qui compte bien aller au bout de son contrat avec le FC Barcelone, avant de partir…

La star de l’Equipe de France ne se prend pas la tête et donne les contours de son avenir qui semble déjà tracé. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2024, il compte bien honorer son accord avant de rejoindre les Etats-Unis et la MLS pour y terminer probablement sa carrière. « Mon contrat avec Barcelone court jusqu’en juin 2024 et après je pense que ce sera le bon moment pour partir aux Etats-Unis. J’aimerais bien terminer ma carrière là-bas mais en étant bon sur le terrain et remporter la MLS, pas débarquer avec plus rien dans les jambes et ne ressembler à rien sur le terrain. Ça n’aurait aucun sens », a confié le natif de Mâcon suite à une interview accordée au « Figaro. »