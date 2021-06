Joan Laporta a décidé de conserver Ronald Koeman au moins une saison de plus… mais pas sans condition.

C’est le quotidien catalan Sport qui l’affirme. Le technicien néerlandais sera toujours sur le banc du FC Barcelone à la reprise. Le président Laporta aurait demandé des garanties à Ronald Koeman, que l’équipe revienne au 4-3-3 et laisse les trois défenseurs centraux aux oubliettes, notamment. Mais ce qui motive surtout ce statu quo, c’est l’état des finances du club. Koeman doit accepter avec la nouvelle politique du club qui vise à diminuer la masse salariale, avec des contrats composés d’un fixe faible et d’un variable dépendant des titres supérieurs. L’entraîneur devrait se plier à cette nouvelle donne et voir son salaire de base réduit, mais assorti de primes plus importantes en cas de titres, ainsi qu’une option pour une année supplémentaire.

Ce problème Koeman étant réglé, reste le chantier du mercato. Sergio Agüero et Eric Garcia ont signé. Wijnaldum et Depay devraient suivre.