Arsenal, Manchester United et Tottenham se sont lancés dans une course au transfert pour le défenseur latéral droit de Lille, Zeki Celik. Une grosse concurrence pour le latéral droit alors que le mercato ne débute que la semaine prochaine.

Titré en Ligue 1 avec le LOSC après une saison fantastique, Zeki Celik a été l’un des membres fondateurs de cette épopée. Titulaire indiscutable sous les ordres de Christophe Galtier, l’international turc a été l’auteur d’une belle saison avec 4 buts et 3 passes décisives en 33 rencontres disputées. A 24 ans, le latéral droit est arrivé il y a déjà 3 ans au LOSC pour seulement 2,5M€ et semble arrivé à la fin d’un cycle. Un départ est d’ailleurs plus que pressenti.

Selon les informations du Evening Standard, Arsenal, Manchester United et Tottenham seraient sur la piste du Lillois. Les Gunners cherchent un titulaire en puissance pour remplacer Hector Bellerin qui n’affiche plus ses performances passées. Une situation plus ou moins similaire chez les Spurs qui aimeraient pallier au départ prochain de Serge Aurier. L’Ivoirien souhaite quitter le club londonien. Enfin, les Reds Devils veulent apporter de la concurrence à Wan-Bissaka, bien trop seul sur son côté. Trois cadors de Premier League qui intéresseront forcément Zeki Celik, désormais estimé à 20M€.