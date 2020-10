Mardi soir, le FC Barcelone a parfaitement débuté sa campagne européenne avec un succès 5-1 face aux Hongrois de Ferencvaros.

Après la rencontre, un journaliste du nom de Salvador Sostres a eu des mots ou plutôt une phrase honteuse à l’encontre du jeune crack catalan Ansu Fati. “Quand il court, on dirait une gazelle ou un vendeur noir à la sauvette qui se sauverait sur le Paseo de Gracia à l’arrivée de la police.” A écrit l’homme qui compare donc le jeune talent de 17 ans à un vendeur à la sauvette.

Le Barça et Griezmann ne laissent pas passer

Quelques heures après, Antoine Griezmann partenaire d’Ansu Fati au Barça a tenu à défendre l’Espagnol et condamne les propos pitoyables de Salvador Sostres. “Ansu est un mec exceptionnel qui mérite le respect dû à tout être humain. Non au racisme”, a tweeté le champion du monde 2018 qui fêtera ses 18 ans le 31 octobre.

Une attitude qui n’a pas non plus été du goût du FC Barcelone qui devrait porter plainte contre le journaliste et soutenir son joueur.