Jugé comme le match le plus abordable de la poule pour les Nordistes, ce Sparta Prague – Lille pourrait bien réserver quelques surprises. Christophe Galtier en est bien conscient.

Ce soir, le LOSC va disputer son premier match de Ligue Europa de la saison face au Sparta Prague (20h55). Une rencontre que le coach Lillois, Christophe Galtier, refuse de prendre à la légère. Il alignera son équipe-type sur la pelouse, comme il l’a expliqué cet après-midi en conférence de presse.

« On veut aller le plus loin possible dans un groupe ouvert. Pour cela, on devra être à notre meilleur niveau pour l’emporter contre le Sparta Prague. En Ligue Europa, on ne fera pas tourner. J’ai un effectif de qualité, sans absents. Il y a une réflexion sur la série de matchs qui arrivent, mais on doit bien commencer cette compétition. L’effectif du Sparta Prague comporte beaucoup d’internationaux. Je pense qu’ils seront en pleine forme demain. Nous allons affronter une équipe très performante, organisée, joueuse, offensive. On sait déjà qu’ils sont en confiance. »