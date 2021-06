Sorti sur blessure avec l’Equipe de France lors du match nul 1-1 face à la Hongrie ce week-end lors du deuxième match de groupe de l’Euro, Ousmane Dembélé doit mettre un terme à son Euro.

Terminé pour l’Euro, mais le joueur du FC Barcelone devra aussi observer une période de repos comme l’a confirmé « l’Equipe » il y a quelques heures. Dembélé aurait un petit problème au niveau du biceps fémoral et devrait être absent entre deux et trois mois. Plus récemment, c’est Catalunya Radio qui confirmait la nouvelle en précisant que l’international tricolore est finalement blessé au genou. Une mauvaise nouvelle en interne pour son club qui était en pleine négociation pour lui faire signer une prolongation de contrat. Affaire à suivre…