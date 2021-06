Quel sera le futur club de Sergio Ramos ? Aujourd’hui libre de tout contrat suite à son départ du Real Madrid, le défenseur central espagnol de 35 ans plaît énormément au Paris Saint-Germain.

Si l’on en croit les inforamtions de « AS », le joueur ibérique pourrait filer au Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Le média précise que trois clubs s’intéressent aujourd’hui à sa situation, à savoir Manchester City et United ainsi que le PSG. Pour le moment, Ramos serait plus chaud pour découvrir la Ligue 1 et signer en France. le club français a réalisé la meilleure offre sur le plan financier avec un contrat de deux ans proposé à l’ex-joueur du FC Séville. De plus, par rapport à sa famille, Ramos se montre séduit à l’idée de vivre dans une ville comme Paris. Affaire à suivre…