Doublure de Marc-André Ter Stegen au FC Barcelone, Neto se pose des questions à propos de son avenir proche. Le gardien brésilien hésite entre rester au club et occuper un poste de numéro deux ou faire ses valises et retrouver une place de numéro un dans une équipe un peu moins huppée que le Barça.

Remplaçant du gardien international allemand en Catalogne, Neto aurait finalement pris une décision importante pour son avenir. Le gardien, âgé de 32 ans souhaite continuer sa carrière en Catalogne même s’il devrait rester la doublure de Ter Stegen une saison de plus. Ce matin, c’est ‘Sport’ qui annonce que le sud-américain se sent bien au Barça et il n’envisage pas de départ durant le mercato estival. Sous contrat avec le club catalan jusqu’en juin 2023, il pourrait être poussé vers la sortie par sa direction qui voit bon œil et envisage un accord à l’amiable pour rompre son bail et alléger sa masse salariale. Aux dernières nouvelle, la Lazio Rome est sur les rangs. Affaire à suivre…