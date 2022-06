L’OGC Nice va connaître de gros changements durant cette intersaison. Le club azuréen va se séparer de Christophe Galtier sur le banc et faire appel à une vieille connaissance pour le remplacer. C’est le Suisse Lucien Favre qui va faire son grand retour.

Toujours plus proche de rejoindre le Paris Saint-Germain Christophe Galtier devrait diriger les stars du club de la capitale dans quelques semaines. Le PSG va offrir au GYM une belle indemnité afin de laisser partir son technicien français. Si l’on en croit les informations de ‘l’Equipe’ le champion de France en titre va bel et bien faire appel à Christophe Galtier pour la saison prochaine. Résultat, le GYM est dans l’obligation de trouver un nouvel entraîneur et c’est Lucien Favre qui tient la corde.

Libre de tout contrat depuis son départ de la Rühr et du Borussia Dortmund en décembre 2020, le technicien suisse est proche de revenir sur la côte d’Azur, lui qui avait dirigé l’OGCN de 2016 à 2018. Nice souhaite que le coach de 64 ans prenne ses fonctions pour la reprise de l’entraînement, prévue lundi prochain…