Bientôt en fin de contrat avec le PSG, Xavi Simons serait proche d’un retour au Barça d’après la presse espagnole.

En quête de renforts à moindre coût, le FC Barcelone pourrait se tourner vers son ancienne pépite, Xavi Simons. Brillant avec les jeunes du PSG, le Néerlandais se montre très gourmand pour prolonger son contrat, qui se termine en juin 2022. Le joueur et surtout son agent, Mino Raiola, exigent une place en équipe première pour le petit phénomène de 18 ans. Un souhait que le Barça aurait plus de facilités à exaucer selon les informations de la Cadena SER.

Ce lundi, le média espagnol rapporte qu’un retour de Xavi Simons en Catalogne est plus que jamais à l’étude. « Récupérer le jeune joueur, le faire à coût zéro, et en plus l’éloigner du PSG est une opération que Joan Laporta adore », détaille le média. Reste à savoir si le PSG laissera encore un jeune joueur quitter le club gratuitement, comme ce fut le cas pour Adil Aouchiche ou encore Tanguy Kouassi.