Le président du FC Barcelone refuse de démissionner. Le conseil d’administration a décidé de continuer à diriger le club après la réunion qui s’est tenue ce lundi. Les dirigeants actuels misent sur les conditions sanitaires pour rendre impossible la tenue d’un référendum menant à leur destitution !

Le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, continuera à diriger le club et devra faire face à la motion de censure à laquelle il devra se soumettre en novembre. Le leader du Barça ne démissionne pas, comme on pouvait pourtant s’y attendre. Au contraire, Bartomeu mise sur les conditions sanitaires qui pourraient repousser le référendum prévu le moins prochain !

Le promoteur de la motion de censure à l’endroit de Bartomeu, Jordi Farré, et la plateforme “Més que una Moció” ont tous deux annoncé des actions en justice contre le conseil d’administration si le vote de censure devait ne pas mis en œuvre. Cette motion de censure a recueilli plus de 20 000 signatures dont 19.380 ont été validés, soit bien plus que les 16.521 requises pour déclencher un vote.

Mais Bartomeu a donc décidé de joueur la montre. Malgré l’hostilité de Lionel Messi, la pression des socios et cette procédure officielle.