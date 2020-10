Dans un entretien accordé au site officiel du PSG, Kylian Mbappé a reconnu que le début de saison avait été difficile, notamment sur le plan mental. Extrait.

“La reprise a été difficile physiquement, mais surtout mentalement, car il n’y a pas eu de préparation. Nous sommes revenus d’une finale fin août, puis nous sommes partis en sélection, d’autres joueurs ont eu le Covid. C’était particulier. C’est une année particulière à laquelle il faut s’adapter. Mais mentalement, c’est difficile de se remettre. Dans mon esprit, et nous sommes plusieurs à le ressentir, ce n’est pas une nouvelle saison. C’est comme si c’était la continuité de la dernière saison (…) C’est un marathon qui continue, donc ce n’est pas évident. Moi, j’aime jouer, j’aime ce sport, j’aime toujours être sur le terrain, donc tu ne me verras jamais me plaindre des matchs. Mais dire que ce n’est pas évident à gérer, ce n’est pas une plainte, c’est un constat.”