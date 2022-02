Recruté cet hiver par le FC Barcelone en provenance de Wolverhampton, Adama Traoré a fait son grand retour en Catalogne. Présenté à la presse par son nouveau président Joan Laporta, il vient pour aider le club à se redresser et Laporta trouve que l’histoire est belle.

Au cours de la présentation du joueur de 26 ans, il n’a pas caché et pense que Traoré peut apporter énormément au Barça de Xavi Hernandez. « C’est un jour spécial. Adama est né ici, il a été formé au Club et il a grandi à l’étranger. Il est de retour au Barça, qui va pouvoir profiter de son talent. Il faut le remercier pour l’effort qu’il a réalisé pour venir. Il nous tarde de te voir débuter, cette fois avec le numéro 11. La belle histoire entre Adama et le FC Barcelone continue. » Bonne nouvelle pour la nouvelle recrue qui a été inscrite dans la liste pour disputer la Ligue Europa et le choc face au Napoli dans quelques jours.