Eric Di meco ne comprend plus du tout la tactique et les choix du coach de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli. Il a du mal à comprendre pourquoi l’Argentin n’a pas offert plus de temps de jeu à Arkadiusz Milik lors du match face à l’OL.

Au micro de RMC Sport, le consultant a donné son sentiment sur le schéma tactique employé par l’Argentin. « Je crois qu’ici à Marseille, il y a quand même une sacrée gueule de bois après ce match. L’OM avait l’impression de maitriser le match pendant une bonne partie. Dembélé est rentré et ça a changé le match. Sampaoli a le défaut de ses qualités. Il tente des trucs et peut être enthousiasmant. Mais Sampaoli, j’ai du mal sur ses compositions d’équipe. Moi quand je vois Luis Henrique sur le terrain et Milik sur le banc, je pleure. Je veux bien que Milik ne soit pas en forme, mais bon… Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible », a-t-il déclaré. L’OM devra se rattraper dès ce vendredi avec la réception du Angers SCO pour le compte de la 23e journée de Ligue 1.