Gérard Piqué (35 ans) et Jordi Alba (33 ans) sont annoncé sur le départ du club catalan. En effet après les prestations catastrophiques du premier et l’absence sur le terrain du second, le FC Barcelone a décidé de se séparer de ses deux légendes. Cependant, les Culés seraient aussi en train de remettre en question la place de Xavi.

Impossible de décrire la déception des Barcelonais après une deuxième élimination consécutive de la Ligue des champions. En effet, après le mercato dantesque réalisé cet été et l’arrivée de la légende Xavi aux commandes, le FC Barcelone semblait plus que jamais prêt à entrer dans une nouvelle ére. Cependant, rien ne s’est passé comme prévu et après le Clasico perdu 4-1 et l’élimination de coupe d’Europe, Xavi commence à se sentir poussé vers la sortie.

Sentant sa place de plus en plus fragile, l’actuel entraineur du FC Barcelone a déclaré : « Les résultats vont arriver, sinon un autre entraîneur viendra« . Si cette déclaration se veut d’un côté être rassurante comme une promesses de victoires imminentes, cela pourrait aussi ressembler à un message d’adieu de Xavi « Chameleon Eyes ». En effet, les terribles prestation ne seront pas oubliés et pardonnées de sitôt par les Barcelonais, et Xavi devra redoubler d’efforts pour convaincre le coeur des Culés. Reste donc à observer les performances du club en C3 et en Liga.