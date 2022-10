Pour Galtier, le PSG ferait une grosse erreur en se passant de la MNM.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que le Paris Saint-Germain accueillera Troyes demain (17h) pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, Christophe Galtier en a profité pour évoquer la situation de son trio magique : Messi-Neymar-Mbappé.

« On a marqué 50 buts, ils en ont marqué 40. Les trois ont été très efficaces. Quand il y a cette dynamique, on ne la casse pas, on l’entretient. Il y a des discussions avec mon staff médical qui fait un très bon travail ces dernières semaines. Ils vont bien. On a l’obligation de l’emporter contre Troyes, on aura une partie avec un enjeu important en milieu de semaine à Turin. Quand il y a cette osmose, une dynamique ça s’entretient, ça ne se casse pas », a lancé l’entraîneur du PSG face aux médias.