Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Gavi pourrait prolonger dans les prochaines semaines son contrat avec le FC Barcelone.

Après avoir fait de gros transferts sous la direction de Bartomeu, le FC Barcelone de Laporta veut assainir les comptes du club. Alors quoi de mieux que de recruter depuis son centre de formation ? Le président barcelonnais a prolongé deux de ses pépites issus de la Masia, Ansu Fati jusqu’en 2027 et Pedri jusqu’en 2026.

Un autre crack du club catalan a éclaté aux yeux du monde cette année. Gavi, le jeune milieu de 17 ans, étonne par sa maturité et sa qualité technique. Selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone lui prépare un contrat longue durée. Pour le moment, les discussions concernent le salaire que le club va octroyer à son jeune joueur et ce n’est qu’ensuite que l’offre de prolongation lui sera proposée. Et elle pourrait arriver bientôt selon le journaliste italien.