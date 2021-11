Si Marseille réalise un bon début de saison avec une belle quatrième place en Ligue 1, les hommes de Sampaoli ont du mal à s’imposer en ce moment. Ils restent notamment sur 5 matchs nuls lors de leurs 6 dernières rencontres.

« Je pense qu’on a trouvé notre façon de jouer mais il nous manque encore un peu d’expérience, dans les matchs de coupe d’Europe notamment. On a vu qu’il ne manquait pas grand-chose pour prendre les trois points, comme être un peu plus tueur dans les deux surfaces. Après il ne faut pas oublier qu’on a un groupe qui est très jeune et qui a changé à 70-80% cette année. Honnêtement j’avais peur de cette saison, parce que quand on change tout un effectif comme ça, il faut que la mayonnaise prenne. On a aussi un effectif restreint par rapport aux compétitions qu’on joue, on le voit. Donc il ne faudra pas se blesser et être sérieux jusqu’au bout« , déclare Dimitri Payet sur la chaine Twitch de l’Olympique de Marseille.