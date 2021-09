Le FC Barcelone a concédé un nul sur la pelouse de Cadix (0-0) en Liga. Voici la réaction de Ronald Koeman, l’entraîneur du FC Barcelone.

« Je suis mécontent parce qu’on a eu trois ou quatre occasions claires, et le fait de jouer à dix (Frenkie de Jong a été expulsé à la 65e minute, ndlr) nous a un peu compliqué la fin de match, c’est vraiment dommage, a indiqué l’entraîneur barcelonais Ronald Koeman. On dirait que quand on gagne, je continue, et quand on perd, il faut trouver un nouvel entraîneur. Tout cela, je vous le laisse. Il faut être réaliste, il faut voir l’équipe que l’on a, les joueurs qui nous manquent. Il nous manque sept joueurs qui pourraient être titulaires dans cette équipe… »