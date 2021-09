Pour le moment, le projet de Super Ligue n’est pas mort. La légende brésilienne Ronaldo est totalement favorable à sa création.

« Si vous regardez l’idée de la Super Ligue, ce n’est pas une mauvaise idée. Les fans veulent voir les plus grands matchs. Les amoureux du football, comme nous, veulent voir le Real Madrid jouer contre Milan ou l’Inter, City et le PSG. Nous voulons voir ces matchs sans avoir à attendre un quart ou une demi-finale pour les voir », a indiqué le président de Valladolid auprès du média The Athletic.

Et d’ajouter : « Aujourd’hui, les fans sont très engagés. Nous avons vu des protestations contre la Super Ligue en Angleterre, peut-être car elle a été mal expliquée ou mal mise en place. Je pense qu’il y a du potentiel (pour le projet) et que, dans un futur proche, il y aura des innovations pour les clubs et les fans ».