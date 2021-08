Denis Balbir donne son avis sur la décision de Kylian Mbappé de pour le moment rester au Paris Saint-Germain pour la saison qui débute ce week-end en Ligue 1.

« On se rend compte que le climat n’est pas des plus sereins à Paris avec les rumeurs persistantes et venant d’Espagne autour de Kylian Mbappé. Ce n’est bon ni pour le club ni pour l’état d’esprit du joueur. Cela fait longtemps que la question d’une prolongation ou d’un départ au Real Madrid aurait déjà dû être réglée. Cela rajoute une difficulté à Mbappé qui se retrouve en plus dans une situation particulière en Ligue 1, lui qui passe de chouchou des Français à tête de Turc et coupable de l’élimination face à la Suisse à l’Euro. C’est injuste, mais il est possible qu’il paie son penalty arrêté dans tous les stades de l’Hexagone. Il faudra qu’il soit solide, » a-t-il estimé sur le site de But Football Club.