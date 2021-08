Après la victoire face à Brest (3-1), samedi en match amical, Antoine Kombouaré a adressé un message fort à ses dirigeants.

« J’attends encore des attaquants. C’est ce que j’aimerais, a confié le coach des Canaris. (…) J’espère qu’il y aura des recrues… Enfin des recrues ou des retours, car on n’a pas Kalifa Coulibaly ni Randal Kolo Muani. Si vous regardez l’effectif que l’on a, on a un seul attaquant. C’est Renaud Emond. J’ai utilisé Marcus (Coco), j’ai mis à côté Roli Pereira de Sa et en deuxième mi-temps le petit Gor Manvelyan. Renaud Emond est le seul attaquant spécifique que l’on ait. »