Aujourd’hui entraîneur de l’AS Roma, José Mourinho a rendu un bel hommage à son compatriote Cristiano Ronaldo. L’attaquant de la Juve ne cesse d’impressionner le technicien qui lui a fait passer un message.

Sur « TalkSport », celui que l’on surnomme « The Special One » a piqué queqlues peu CR7 en lui demandant de partir et lui laisser un peu de place en Italie. « Il devrait quitter l’Italie maintenant et me laisser tranquille. » A plaisanté le coach lusitanien. Avant de reprendre son sérieux et faire l’éloge du buteur de la Juventus Turin. « Tout le monde dit, et je suis le premier à le dire, « il n’a plus 25 ans… il en a 36 ». Il ne marquera plus 50 buts, mais combien en marque-t-il encore ? 35. C’est incroyable, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Je pense que ce sont les records. C’est déjà une légende, l’un des grands noms qui restera à jamais dans l’histoire du football, mais le garçon est motivé par les chiffres et l’actualité . Il veut remporter le Ballon d’Or X fois, le Soulier d’Or X fois, il veut battre le record de buts marqués par l’Iranien Ali Daei pour une équipe nationale (109, CR7 en est à 104, NDLR), il veut non seulement jouer cet Euro 2020 mais aussi dans la prochaine Coupe du Monde. Mentalement il est très fort et les critiques ne le dérangent pas, au contraire elles le motivent encore plus. » A-t-il confié, alors que l’avenir de Ronaldo n’est pas encore réglé pour le moment.