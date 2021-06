Anciens coéquipiers chez les Bleuets, Aymeric Laporte et Sébastien Haller ont pris deux chemins complètement opposés, vers l’Espagne et la Côte d’Ivoire.

Barré par la concurrence en équipe de France, Sébastien Haller a finalement choisi de représenter la Côte d’Ivoire en sélection nationale. Une décision qui a fait moins de bruit que celle d’Aymeric Laporte de rejoindre la Roja cet été, mais qui est assurément comparable. Dans les colonnes de So Foot, le nouveau buteur de l’Ajax Amsterdam a tenté de défendre le choix de son ancien coéquipier en équipe de France Espoirs.

« Déjà pour moi, Aymeric, c’est un Espagnol depuis toujours. (Rires.) Il y a beaucoup plus de choses qui le relient à l’Espagne qu’à la France. Beaucoup oublient que les sélections, c’est aussi sportif. Quand un des deux pays fait tout pour t’avoir et te convaincre, tandis que dans l’autre tu gratteras peut-être une ou deux sélections… (Silence.) C’est important de se sentir apprécié pour grandir en tant qu’homme et footballeur. Jouer une compétition internationale, ça fait partie des objectifs de tout joueur, et la carrière est courte. J’ai le bonheur de pouvoir représenter la Côte d’Ivoire, avec des matchs très difficiles à jouer et qui font que, parfois, j’apprécie plus la victoire qu’en club. J’avais envie de vivre ça. »