Le match d’ouverture de la 14e journée de Ligue 1 s’est soldé par un nul (1-1) entre Troyes et l’AJ Auxerre.

Match équilibré ce vendredi au stade de l’Aube. Les Troyens ont globalement maîtrisé le premier acte et seront d’ailleurs récompensés par l’ouverture du score de Rony Lopes (28′), servi sur un plateau par Mama Baldé et clinique dans la surface auxerroise. Mais les visiteurs vont réagir au retour des vestiaires. Plus dangereux offensivement, l’AJA va trouver la faille à cinq minutes de la fin du match grâce au deuxième but de la saison de Gaëtan Perrin (86′). Un coup dur pour l’ESTAC, qui manquera l’occasion de reprendre l’avantage dans les tout derniers instants de la rencontre.

Score final 1-1 entre Troyes et Auxerre, qui se partagent un petit point. Au classement, Troyes reste 12e et compte toujours une petite longueur d’avance sur l’AJA, 14e.