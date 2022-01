Tony Cascarino met en garde les dirigeants de Liverpool dans le bouillonnant dossier Mohamed Salah.

Pour le consultant de la télévision britannique Tony Cascarino, Liverpool doit éviter une « grosse erreur » dans le dossier Mohamed Salah. Les Reds vont devoir prolonger le contrat de l’Egyptien – encore lié au club jusqu’en 2023 – mais pas à n’importe quel prix.

« Beaucoup de gens disent que Liverpool devrait donner à Salah tout ce qu’il faut pour le garder. Ce serait une grosse erreur. Pour maximiser vos profits, la clé est d’être un grand club capable de gagner de grandes choses. Maintenant, pour Salah, il doit y avoir une grande question : est-ce que je vais réussir en Premiership et en Ligue des champions, est-ce que j’ai un entraîneur et une équipe qui peuvent m’aider à réussir ? Qu’il apprenne les leçons d’Alexis Sanchez, Özil, Hazard et Aubameyang. Ils ont tous signé de gros contrats, mais aucun d’entre eux n’a fini par devenir un joueur clé dans des clubs qui ont remporté des victoires de façon régulière. En conséquence, leur valeur marchande s’est effondrée. »