Considéré comme l’un des tous meilleurs gardiens du monde, Jan Oblak est une référence. Nominé pour le titre de The Best FIFA dans la catégorie du meilleur gardien de l’année, il a dévoilé ses premières idoles.

Plutôt Jan Oblak, Alisson Becker ou Manuel Neuer ? Le cœur flanche et la raison aussi. Mais si les trois sont des monstres absolus, les votants du prix The Best FIFA du meilleur gardien de l’année vont devoir trancher. À cette occasion, le portier de l’Atletico Madrid s’est exprimé sur le site de l’instance et a dévoilé ses prières idoles de jeunesse. Attention, attachez vos cœurs d’hyper sensible, sa réponse est plutôt très mignonne.

« Quand je regardais des matchs de grands clubs européens, je me concentrais sur les gardiens. Et comme la forme des joueurs pouvait évoluer, mon cœur balançait entre Buffon, Casillas, Schmeichel ou Dida, de l’AC Milan, suivant les années… J’admirais tous ces gardiens, mais ma première idole, ça a été mon père. Il était gardien et moi, je l’imitais, je voulais faire comme lui. C’est pour ça que dès mon plus jeune âge, j’ai voulu être gardien. Au début, j’ai fait quelques matchs en attaque, mais j’ai toujours voulu rester dans les cages. » Aujourd’hui, c’est au tour de l’ancien joueur de Benfica d’être l’inspiration de beaucoup de jeunes gardiens.