Ancien joueur du FC Barcelone, Arthur est revenu sur le début de saison mais surtout son coéquipier à la Juve à savoir Cristiano Ronaldo. Un véritable exemple selon l’ancien milieu du FC Barcelone.

« Ce qui m’a surpris chez lui ? La façon dont il fonctionne. Je le savais déjà parce que les gens parlent, le monde du football est petit. Il vous dit ce qu’il fait, mais quand vous le voyez de près, c’est impressionnant. Il y a des jours où on arrive à deux heures du matin parce qu’on a joué tard et il commence à s’entraîner. Qui fait ça ? Je plaisante et lui dis qu’il est malade, mais qu’allez-vous dire à quelqu’un qui a tant de Ballon d’Or ? Mentalement, il est très fort », a ainsi déclaré le joueur formé à Grêmio dans une interview accordée à « Marca ».