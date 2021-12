Pour renforcer la défense de l’ASSE, Pascal Dupraz voudrait recruter le très expérimenté Vitorino Hilton.

Alors que l’AS Saint-Étienne a officialisé ce mardi le départ de Claude Puel, l’arrivée de Pascal Dupraz sur le banc des Verts devrait être annoncée dans les prochaines heures. L’ancien coach de Caen et de Toulouse aura la lourde tâche de sauver l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1. Le club du Forez reste sur quatre défaites consécutives et compte trois longueurs de retard sur Lorient et Metz. Pour relancer la machine, Dupraz aurait déjà quelques idées en tête à en croire nos confrères de chez Foot Mercato.

Le média spécialisé dans les transferts annonce ce mardi que le futur entraîneur des Verts souhaiterait débarquer à Saint-Étienne avec un habitué de la Ligue 1 dans ses valises. Alors que le nom de Joris Gnagnon, libre de tout contrat, est évoqué depuis plusieurs semaines, Pascal Dupraz préfèrerait miser sur l’expérience de Vitorino Hilton. Sans contrat depuis son départ de Montpellier, le Brésilien de 44 ans n’a pas caché son envie de rechausser les crampons. Reste à savoir si l’opération se confirme comme étant le premier transfert de l’ère Dupraz à l’ASSE.