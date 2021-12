Lille a hérité de Chelsea lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre de prestige pour le plus grand plaisir du président lillois, Olivier Létang.

En février et mars prochain, Lille, champion de france en titre, affrontera Chelsea, champion d’Europe en titre, lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre où les dogues seront loin d’être favori face aux dogues. Le président du LOSC, Olivier Létang s’est réjouit de ce tirage au sort.

« C’est une très belle et grande affiche. Nous allons pouvoir nous jauger contre le vainqueur de la dernière édition de la compétition. On sait tous que ce sera difficile, face à un adversaire de très haut niveau. Mais chaque équipe qualifiée pour ces huitièmes de finale de Champions League est de très haut niveau. On va affronter une équipe dans laquelle nous connaissons déjà certains joueurs. Ce sera une affiche fantastique que nous sommes ravis de partager avec eux (les supporters), face au dernier vainqueur de la Champions League. Une chose est sûre, on vendra chèrement notre peau et on fera tout pour passer », a prévenu le dirigeant sur le site officiel du LOSC.

Le match aller aura à Londres, le 22 février prochain et le match retour à Lille aura lieu le 16 mars 2022.

