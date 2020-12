Grégoire Defrel ne serait pas contre un petit retour en Ligue 1 pour terminer sa carrière.

Moins en vue que les saisons précédentes, Grégoire Defrel n’a inscrit qu’un but sur ses 7 rencontres de Serie A. Dans un entretien accordé à Foot Mercato cette semaine, l’attaquant français est revenu sur sa forme du moment et sur un possible transfert vers la Ligue 1. Le natif de Meudon explique notamment qu’il a longuement été en contact avec l’AS Saint-Étienne.

« Si jouer en Ligue 1 pourrait m’intéresser ? Bien sûr, c’est le championnat que je regarde le plus depuis que je suis tout petit. Tous les matches de Ligue 1, c’est un régal à regarder. J’ai eu la possibilité de revenir en L1 tout au long de ma carrière. Plusieurs clubs m’ont appelé, mais j’ai préféré jusqu’à présent rester en Italie. Mais en tout cas, pour terminer, ça me plairait bien de revenir en France. L’intérêt de l’ASSE ? Récemment en tout cas, je n’ai rien entendu. Plusieurs fois, ils m’ont appelé durant ma carrière. J’ai eu l’occasion de discuter avec l’entraîneur, le directeur sportif, et il y avait alors une vraie possibilité de rejoindre Saint-Etienne. Mais comme je disais avant, j’ai préféré rester en Italie. »