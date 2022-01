Pascal Dupraz, le nouveau coach de l’ASSE, a expliqué sa stratégie pour ce mercato hivernal.

« »On va espérer que nos internationaux réussissent à la CAN et qu’ils reviennent avec promptitude dès que leur mission sera terminée. On va s’intéresser à ceux qui sont avec nous pendant un mois et qu’ils s’attachent à être performants. On va aussi renforcer l’équipe là ou il nous semble nécessaire de le faire », a indiqué le tacticien.

Avant de poursuivre : « Donc si je résume, en trois phases : respect pour nos internationaux d’abord, puis concentrons nous sur les jours futurs avec le groupe à notre disposition et enfin continuons à spéculer pour recruter. Nous sommes quatre alignés avec le Président Soucasse, avec Loïc Perrin, Samuel Rustem et moi-même. Nous allons recruter. Ceci est rendu compliqué à cause du Covid-19 parce que vous imaginez bien que nous allons nous intéresser à des joueurs en manque de temps de jeu dans leurs équipes respectives. Les clubs ont du mal à laisser leurs joueurs, parce que le spectre de la Covid-19 plane sur ces clubs aussi. Il faut nous armer de patience, même si on voudrait recruter le plus vite possible ».