Ce mercredi, Pascal Dupraz, nouvel entraineur de l’AS Saint-Etienne, a officiellement été présenté à la presse. Face aux médias, il a assuré que les verts évolueront en Ligue 1 la saison prochaine.

L’AS Saint-Etienne est dans une situation critique. Lanterne rouge avec seulement 12 points après 18 journées de championnat, le club compte 4 points de retard sur Troyes, 17e et premier non relégable. Les dirigeants stéphanois ont pris la décision de se séparer de l’entraineur Claude Puel pour le remplacer par Pascal Dupraz. Ce dernier, qui a été présenté à la presse ce mercredi, a assuré que que l’ASSE évoluera en Ligue 1, la saison prochain.

« Il y a à peine une semaine, j’ai reçu un appel de Jean-François Soucasse qui m’a demandé si j’étais partant pour un entretien. A partir de là, cela n’a fait aucun doute. L’AS Saint-Etienne, ce n’est pas possible de refuser. Il n’y aura de la réussite que si elle n’est partagée. Je viens avec de l’enthousiasme mais les rôles doivent être partagés. Nous allons nous maintenir car tout le monde va donner le meilleur de lui-même. Nous devons remporter le premier match. Quand on passera ce tour de Coupe, on pourra préparer le FC Nantes, qui sera une émotion forte pour moi. Nous avons rencontré toutes les forces vives du club. Je suis interloqué par l’amour des employés pour le club. Ca vous donne les poils. Si je ne pensais pas qu’ils puissent se maintenir, je ne serai pas devant vous. Il va falloir les faire performer. Il faut faire preuve d’humilité. J’ai la faiblesse de penser que j’ai des recettes pour que l’équipe aille mieux. Il va y avoir la CAN qui va creuser l’effectif pendant quelques matchs. La plupart des joueurs sont très jeunes. Je vais amener la pierre à l’édifice en respectant les forces vives qui sont à ma disposition. Je vais insuffler mon élan et amener mon expérience et être dans la notion de partage. Ils me montrent qu’ils ont envie d’être avec moi. Le plus important pour moi est de me faire accepter. J’ai envie de mourir un peu moins con qu’à ma naissance », a déclaré Pascal Dupraz face aux médias.