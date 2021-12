L’attaquant argentin du FC Barcelone vient d’annoncer ce midi qu’il devait prendre sa retraite en raison d’une arythmie cardiaque contracté le 30 octobre dernier contre Alavès. Son grand ami et coéquipier en équipe nationale Lionel Messi lui a adressé un message touchant sur son compte Instagram.

« Pratiquement toute une carrière ensemble, Kun… Nous avons vécu des moments très agréables et d’autres qui l’étaient moins, mais tous nous ont rendus de plus en plus proches et de plus en plus amis. Et nous allons continuer à les vivre ensemble en dehors du terrain, a promis Lionel Messi. Après l’immense joie d’avoir gagné la Copa America récemment, et tous les succès que tu as obtenus en Angleterre… je dois l’avouer, cela fait très mal de te voir arrêter de faire ce que tu aimes à cause de ce qui t’est arrivé. Tu continueras sûrement à être heureux, car tu es une personne qui transmet le bonheur et ceux d’entre nous qui t’aime seront avec toi. Maintenant, une nouvelle étape de ta vie commence et je suis convaincu que tu vas la vivre avec le sourire. Tout le meilleur dans cette nouvelle étape !!! Je t’aime beaucoup, mon ami, ça va beaucoup me manquer d’être sans toi sur le terrain, quand je me retrouverai avec l’équipe nationale !!! », a posté l’attaquant de Paris Saint-Germain sur son compte Instagram.