Pour Jean-Michel Larqué, Pascal Dupraz a une grosse part de responsabilité dans le naufrage de l’ASSE.

Déçu par la prestation des Verts hier soir face à l’AJ Auxerre (1-1, 4-5 aux tab), et la relégation en Ligue 2 d’un club emblématique comme l’AS Saint-Étienne, Jean-Michel Larqué a poussé un coup de gueule ce lundi au micro de RMC.

« L’entraîneur, c’était la caution technique et athlétique de l’équipe. Il avait un objectif, un, et il l’a oublié. Dès qu’il y a eu une petite embellie, il a parlé immédiatement, non pas de l’objectif qu’il fallait atteindre, mais de son propre avenir et de la prolongation de son contrat. Dès qu’il a mis ça sur le tapis, ça a été le néant. Plus rien. Il y a bien eu quelques punchlines de pacotille, du style : ‘On est en Ligue 1 et demi’. Mais nous, on lui a demandé de rester en Ligue 1, et il n’a pas réussi. Les paroles c’est bien, mais les bons résultats, c’eût été mieux. »